Fortaleza terá 3 novidades em Goiânia Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, às 20h30, no Serra Dourada, com três novidades. No meio-de-campo, Dino substitui Erandir, que torceu o tornozelo esquerdo no jogo contra o Vitória e ficará fora do time de 10 a 15 dias. Punidos pelo terceiro cartão amarelo, Fernandão e Marcos Paulo darão lugar a Ronaldo Angelim e Richarlyson, respectivamente. O técnico Márcio Araújo classificou o Goiás como "um forte adversário" e previu um jogo "muito difícil". Por isso, segundo ele, a tática do Fortaleza será fazer uma forte marcação e tentar explorar os contra-ataques, principalmente com a velocidade de Richarlyson.