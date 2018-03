Fortaleza terá a estréia de Richarlyson O Fortaleza estréia o lateral-esquerdo Richarlyson neste domingo contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, . Ele entra no lugar de Marcos Paulo, que está contundido. O treinador Ferdinando Teixeira mantém o atacante Clodoaldo no banco. O ataque continua com a dupla Vinícius e Fabrício. O sistema adotado por Ferdinando Teixeira será cauteloso, com três zagueiros (Erandir, Márcio Giovanini e Ronaldo Angelim) e cinco no meio-campo (os alas Chiquinho e Richarlyson e os meias Dude, Kel e Alyson). O time cearense tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, com apenas sete gols marcados em 9 jogos. Desses, somente dois foram feitos por atacantes (um de Vinícius e outro de Fabrício). Os demais foram de atletas da defesa (4) e de meio-campo (1). O Fortaleza ocupa a 22ª posição com nove pontos ganhos.