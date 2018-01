Fortaleza terá desfalques em Belo Horizonte O Fortaleza jogará neste sábado, às 16h, contra o Cruzeiro (MG), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, desfalcado do seu meio-campo titular. Os volantes Erandir e Hernani e o meio-armador Lúcio completaram a série de três cartões amarelos na vitória da última quarta-feira de 2 a 0 sobre o Juventude (RS) e amanhã cumprem suspensão automática de uma partida. O treinador Hélio dos Anjos tem apenas uma dúvida. Para o lugar de Lúcio disputam a posição Igor e Paulo Isidoro. "Vou primeiro analisar a escalação do Cruzeiro para definir", disse. Para os postos de Erandir e Hernani entram Marcelo Lopes e Índio. O Fortaleza após 15 rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro ocupa a 13ª colocação com 21 pontos.