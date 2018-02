Fortaleza terá dois desfalques "Estou confiante da classificação para a Série A Vamos trabalhar o time em função das nossas necessidades", disse o treinador Zetti que armará o Fortaleza para o jogo decisivo do próximo sábado (11) contra o Avaí (SC), no estádio Castelão, sem o volante Chicão e o zagueiro Nivaldo. Chicão recebeu o terceiro cartão amarelo e Nivaldo foi expulso na derrota de 1 a 0 para o Brasiliense no domingo (04). Zetti afirmou ainda "que primeiro temos que fazer a nossa parte, que é vencer o Avaí por uma diferença de dois gols para depois pensar no resultado do jogo Bahia e Brasiliense. Claro que torcemos por um empate nesta partida". O ala esquerda Mazinho Lima volta ao time após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Jean Carlo, que saiu machucado anteontem, é dúvida para sábado. Edson Araújo está cotado para jogar ao lado de Guaru no ataque, uma vez que Marco Antônio não se rendeu o esperado por Zetti quando entrou ainda no primeiro tempo no jogo de domingo no lugar de Jean Carlo.