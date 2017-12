Fortaleza terá incentivo de torcedores O Fortaleza enfrenta a Ponte Preta, neste domingo, às 16 horas, em Campinas, com um único pensamento: ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. A partida é decisiva para as duas equipes e é válida pela última rodada da competição. A torcida, que será representada no estádio por um pequeno, porém animado, grupo de 45 torcedores, tem até um grito ensaiado: "Fica Leão na Primeira Divisão". Leão é como o time cearense é chamado por seus torcedores. Com 49 pontos ganhos e ocupando a 19ª posição na tabela de classificação, o Fortaleza joga pelo empate para escapar do rebaixamento. Na última vez que enfrentou a Ponte Preta, perdeu por 3 a 2, em casa, no estádio Castelão, em jogo realizado num horário incomum: às 9 horas de domingo, por conta do Carnaval fora de época dos cearenses, que acontece anualmente em julho. Além de permanecer na elite do futebol brasileiro, posto conquistado ao se consagrar vice-campeão da Série B, ano passado o Fortaleza quer dar o troco. Por isso, apesar de ter a vantagem do empate para se classificar, o time cearense irá buscar a vitória. Para o técnico Márcio Araújo, contratado com a função de não deixar o time cair para a Segundona, o Fortaleza merece continuar na Série A. "Pelo trabalho que realizamos, pela torcida que temos, pela cidade hospitaleira que é Fortaleza e pela estrutura que foi montada, com todos os atletas com salários em dia", apontou. O empate por 2 a 2 arrancado do Coritiba, na rodada anterior, quando o time perdia por 2 a 0, segundo Márcio Araújo, foi "uma demonstração de força" da equipe. Ela está otimista quanto a permanência da equipe na Série A. Mas, por via das dúvidas, os jogadores se apegam a todo tipo de simpatia. Uma delas é um tercinho entregue a cada um dos jogadores por um torcedor no embarque da delegação, na quinta-feira passada para São Paulo. Pela primeira vez no campeonato, o técnico contará com a equipe completa. Não há desfalques por cartão e nem por falta de condicionamento físico. A preocupação dele foi preparar o espírito de alguns atletas "pavio curto", como é o caso do atacante Vinícius para não aceitar provocações dentro de campo.