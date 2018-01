Fortaleza terá novo ataque na Vila O Fortaleza entrará em campo para enfrentar o Santos, neste sábado, às 18h10, na Vila Belmiro, com um ataque diferente. O técnico Hélio dos Anjos confirmou a entrada do centroavante Alex Afonso na vaga de Fumagalli. Alex Afonso está há dois meses no Fortaleza e havia entrado apenas nos minutos finais de algumas partidas, mas não marcou nenhum gol. ?Essa chance é muito importante para mim. O Hélio está confiando no meu trabalho e vou procurar corresponder da melhor maneira possível?, disse o atacante, que fará dupla com Rinaldo, autor de nove gols até agora no campeonato. Fumagalli, que marcou seis gols no Brasileirão, ficará no banco de reservas, porque o técnico precisa de um ?homem de referência?´ na área, como gosta de afirmar. ?Estou optando por ter esse homem lá na frente. O Fumagalli jogou como referência nas últimas duas partidas, mas essa não é a característica dele?, explicou Hélio dos Anjos. A outra mudança no time cearense é no meio-de-campo. Hélio dos Anjos confirmou a entrada de Dude, que jogará ao lado de Hernani, Erandir e Lúcio no setor - quem sai é Mazinho Lima. O Fortaleza somou apenas um ponto dos últimos dois jogos, ambos em casa - perdeu para o Internacional e empatou com o Paraná. Com isso, está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos.