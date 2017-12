Fortaleza troca Márcio Araújo por Givanildo Márcio Araújo não é mais o treinador do Fortaleza. Depois de não ter conseguido evitar o rebaixamento do time cearense para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi dispensado nesta sexta-feira pela direção do clube. O novo treinador será Givanildo Oliveira, ex-Remo (PA). De acordo com a assessoria de imprensa do Fortaleza, a prioridade era manter Márcio Araújo. Mas não houve acordo financeiro entre as duas partes. Assim, Givanildo foi chamado para comandar o time no Campeonato Cearense, na Copa do Brasil e na Série B. Márcio Araújo ficou 4 meses no Fortaleza. Foram 20 jogos sob seu comando e apenas cinco vitórias. O time empatou oito vezes e perdeu sete. Toda a comissão técnica que trabalhava com ele também foi dispensada. Givanildo Oliveira deverá trazer a sua própria equipe. O clube também não renovará contrato com a maioria dos jogadores que disputaram o Brasileiro deste ano. Só permanecerão os que têm contrato ainda a cumprir (Chiquinho, Sérgio, Ronaldo Angelim, Dino, Dude, Daniel Bamberg, Coelho, Breno e Clodoaldo).