Fortaleza vai a Minas Gerais desfalcado O Fortaleza enfrenta o Atlético Mineiro, neste sábado, às 17 horas, no Ipatingão, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro, desfalcado do atacante Vinícius, suspenso por quatro partidas, e do meia Richarlyson, que cumpre automática pelo terceiro amarelo recebido no jogo contra o Flamengo. Na 21ª posição da tabela, com 45 pontos ganhos, o clube cearense está otimista e espera voltar de Minas com a vitória para espantar o fantasma do rebaixamento. O técnico Márcio Araújo tentou montar uma equipe com força na marcação e velocidade nos contra-ataques. A intenção é bloquear os ataques do time adversário. Messias assume a função de armador e a dupla de atacantes Rena e Finazzi terá o apoio de Mazinho Loiola, seguindo o esquema tático 4-4-2 variando para o 4-3-3.