Fortaleza vai se refugiar em Limeira O Fortaleza chega neste sábado a Limeira, onde fica até domingo pela manhã ,quando segue para Campinas, onde às 16 horas (de Brasília) enfrentará a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada do Campeonato Brasileiro-Série A. O treinador Márcio Araújo preferiu afastar os jogadores de Campinas, onde, segundo ele, "o clima está tenso". Nesta sexta-feira pela manhã, no Castelão, em Fortaleza, Márcio Araújo disse que seu time ?não será covarde e na hora hora H saberá atacar". Os cearenses vão jogar no esquema 4-3-3. "Um empate nos mantém na Série A, mas vamos entrar pensando na vitória", afirmou Márcio Araújo que escalará o time três atacantes: Mazinho Loiola, Vinícius e Rena. Para segurar a pressão de Ponte Preta jogarão os volantes Dude e Dino. O lateral Richarlyson continuará jogando improvisado no meio-campo como ponta de lança, mas a missão também de marcar os adversários. Nesta sexta-feira pela manhã, Araújo orientou treino tático, no estádio Castelão, em Fortaleza e ficou preocupado com as constantes descidas dos laterais Chiquinho e Sérgio. Ele acha que os dois poderão abrir espaços perigosos ao ataque da Ponte e por isso, recomendou que cautela. Sérgio diz que o Fortaleza deve administrar a vantagem do empate para ficar na Série A de 2004. "Não podemos jogar fora esta vantagem até porque no ano passado fizemos um esforço muito grande para subirmos para a Série A e agora não queremos voltar para a Série B". A Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) alugou um ônibus que levará 45 torcedores a Campinas. Eles enfrentarão 54 horas de viagem, devendo chegar em Campinas no domingo pela manhã. Uma pesquisa feita pelo site oficial do Fortaleza (www.fortalezaec.net) indica que os torcedores estão confiantes na permanência na Série A . 80% acreditam na classificação, sendo 6% com uma vitória fácil, 47% com uma vitória apertada, 34% com um empate e 3% com uma derrota.