Fortaleza vai subindo: 3 a 1 no Botafogo Antes candidato ao rebaixamento, o Fortaleza mostra que pode ser uma das boas surpresas deste Brasileiro. Neste domingo, o time venceu o Botafogo por 3 a 1, de virada, assumiu a 12ª colocação, com 30 pontos, e já entrou na disputa por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. O Botafogo ficou em nono, com 32. Na primeira etapa, o Fortaleza dominou as ações, mas foi o Botafogo quem abriu o placar, aos 19 minutos. Aproveitando um cochilo da marcação, o meia Gláuber pelo setor esquerdo passou para o atacante Reinaldo que chutou em direção ao gol. O atacante Alex Alves apareceu e desviou do goleiro Bosco, fazendo seu 12º gol no campeonato. O Fortaleza pressionou e conseguiu o empate aos 28 minutos. Numa jogada individual, o zagueiro Ronaldo Angelim partiu da intermediária lançou o atacante Fumagalli que tocou para o lateral Marquinhos chutar forte da entrada da área, sem chances para Max. O time cearense ainda teve várias chances de virar o placar no primeiro tempo, mas esbarrou na má pontaria dos atacantes. "Levamos um gol de bobeira e cansamos de errar gols", reclamou, no intervalo, o treinador do Fortaleza, Hélio dos Anjos. No segundo tempo, com a entrada de Leandro Carvalho no lugar de Gláuber, o Botafogo voltou um pouco mais ofensivo. Porém, foi o Fortaleza quem virou o placar para 2 a 1, aos seis minutos. O atacante Rinaldo completou com perfeição lançamento de Lúcio. O técnico Péricles Chamusca tirou Juca e Reinaldo para entradas de Joilson e Almir tentando pelo menos o empate. Não obteve êxito. O Fortaleza ampliou o placar para 3 a 1, através do zagueiro Ronaldo Angelim, aos 35 minutos, chutando da entrada da entrada da área lançamento de Fumagalli. Empolgados, os 18 mil torcedores que foram ao Estádio do Castelão gritaram ?olé? no final. Na próxima quinta-feira, o Fortaleza enfrenta o Coritiba, em Curitiba. Já o Botafogo recebe na quarta-feira, no Rio, o Internacional.