Fortaleza vence a primeira na Série A Com um gol do atacante Clodoaldo e outro do meio-campista Mazinho Lima, o Fortaleza obteve, neste sábado, sua primeira vitória na Série A do Campeonato BrForasileiro. Derrotou a Porte Preta por 2 a 1, no Estádio do Presidente Vargas. Roger foi o autor do único gol da Ponte. Apesar de não contar com o apoio da torcida, pois a partida aconteceu com portões fechados, a equipe cearense criou as melhores oportunidades para marcar e soube aproveitar a péssima atuação da defesa adversária. O Fortaleza iniciou a partida com muita disposição e partindo para o ataque. Numa cobrança de falta, na meia-esquerda, a equipe cearense fez o seu primeiro gol, aos 16 minutos. Hernani lançou para Mazinho Lima que entregou para Clodoaldo chutar rasteiro em diagonal à esquerda do goleiro da Ponte. Ainda no primeiro tempo, Clodoaldo e o goleiro Lauro se envolveram em confusão, sendo os dois expulsos. Com a desvantagem no placar, a Ponte Preta tentou empatar, mas parou na boa marcação adversária e no goleiro Bosco. "O árbitro inverteu a situação. Escolheu o Clodoaldo para sair, porque era o nosso melhor jogador", reclamou no intervalo o técnico do tricolor Vágner Benazzi. No segundo tempo, o Fortaleza não voltou com o mesmo ímpeto da primeira etapa. E aos nove minutos, Roger conseguiu empatar com a Ponte. Ele recebeu cruzamento da esquerda, dominou de pé direito e chutou no canto esquerdo baixo de Bosco. Aos 20, Mazinho Lima recuperou a vantagem para o Fortaleza. Numa jogada individual, passou por quatro, invadiu a área com a bola dominada e tocou na saída de Mário, marcando o gol que garantiu a vitória para o time cearense.