Fortaleza vence a primeira no Brasileiro O Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 1 X 0, neste domingo, no estádio Presidente Vargas (PV). Foi a primeira vitória do time cearense no Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. O jogo teve três expulsões: Lau e Fernandão, pelo Fortaleza, e Thiago, pelo Atlético/PR. Quase 11 mil pessoas compareceram ao estádio. O único gol da partida foi aos 29 minutos do primeiro tempo. Numa cobrança de falta, Chiquinho chuta preciso no canto esquerdo do goleiro Diego. Aos 34, o time cearense fica com um homem a menos. Lau é expulso ao cometer falta violenta em cima de Rogério Corrêa, que sai de maca do gramado, sendo substituído por Ricardinho. Os dois times voltam para o segundo tempo sem substituição. As mudanças só começaram dez minutos depois. O treinador do Fortaleza, Ferdinando Teixeira, bota Alyssson no lugar de Wesley e Macedo substitui Calmon no ataque. O técnico do Atlético também mexe no time. Coloca Rodriguinho no lugar de Luciano Santos e Selmir no lugar de Adriano. Querendo segurar a vantagem, o clube cearense passa a jogar recuado, enquanto o time paranaense parte para cima, mas sempre esbarrando no goleiro Jefferson, que fez belas defesas. Aos 11 minutos, o juiz pernambucano Antônio André Sousa expulsa um jogador do Atlético, Thiago, que já tinha recebido cartão amarelo no primeiro tempo. Quatro minutos depois, o Fortaleza volta a ter um jogador expulso. Fernandão recebe cartão vermelho. Aos 25, Ferdinando Teixeira substitui Clodoaldo por Dino, mas a mudança não faz muita diferença. O time cearense enfrenta o Santos no próximo domingo (27), na Vila Belmiro. Ficha Técnica - Fortaleza 1 x 0 Atlético-PR. Gol: Chiquinho, aos 29 minutos do primeiro tempo. Fortaleza: Jéfferson; Chiquinho, Ronaldo Angelim, Fernandão e Erandir; Sérgio, Lau, Wendell e Wesley (Alysson); Clodoaldo (Dino) e Calmon (Macedo). Técnico: Ferdinando Teixeira. Atlético/PR: Diego; Alessandro, Igor, Rogério Corrêa (Ricardinho) e Thiago; Ivan, Leomar, Kleberson e Luciano Santos (Rodriguinho); Dagoberto e Adriano (Selmir). Técnico: Oswaldo Alvarez. Juiz: Antônio André Souza (PE) Cartões amarelos: Jefferson, Chiquinho, Erandir, Diego, Igor, Luciano Santos e Adriano. Cartões vermelhos: Fernandão, Lau e Thiago. Renda: R$ 97.862,50. Público: 10.906 (pagantes) Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza.