Fortaleza vence e assume o 2º lugar O Fortaleza venceu o América-RN, por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, em Natal, assumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, com 16 pontos. O time potiguar, com apenas cinco pontos, continua em 21º lugar e na perigosa zona do rebaixamento. Esta foi a primeira vitória do Fortaleza fora de casa. O gol foi marcado por Mazinho Lima aos dois minutos do segundo tempo. A derrota pode determinar a demissão do técnico Celso Teixeira, do América. AMÉRICA MINEIRO - Em Belo Horizonte, no Estádio Independência, o América Mineiro se reabilitou ao vencer o Londrina, por 1 a 0, com gol de Jéferson, aos 11 minutos do primeiro tempo. O Coelho, agora, tem 10 pontos, em 14º lugar, enquanto o time paranaense permanece com tr ês pontos, em penúltimo lugar.