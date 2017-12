Fortaleza vence e assume vice-liderança A equipe do Fortaleza chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, com 10 pontos, ao vencer o Vila Nova-GO, por 3 a 0, na noite desta sexta-feira, em Fortaleza. Os gols do jogo foram marcados por Lúcio, aos 9 minutos do primeiro tempo, Cláudio Luiz aos 21, contra, e Marco Antônio, de cabeça, aos 36 minutos do segundo tempo. Todos os gols saíram dos pés de Rinaldo, o principal destaque do jogo. O time goiano, que tinha perdido na última rodada para o Brasiliense, por 2 a 1, continua com sete pontos, em décimo lugar.