Fortaleza vence Goiás e deixa a lanterna O Fortaleza conseguiu sair da lanterna do Campeonato Brasileiro ao vencer o Goiás, neste domingo, por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Agora, o time cearense ocupa a 22ª posição na classificação do campeonato. O destaque da partida foi atacante tricolor Vinícius, autor do único gol. Artilheiro do campeonato da série B no ano passado, com 22 gols, ele reestreou, após uma breve temporada de quatro meses no futebol árabe. O Fortaleza começou o primeiro tempo criando mais oportunidades de gols, mas desperdiçou todas. Logo ao 3 minutos, Márcio Giovanini quase marca. Em seguida, Kel passa por quatro marcadores e poderia ter cruzado para Vinicius. Preferiu arriscar e chutou para fora. O Goiás explorou bem as jogadas de contra-ataque, mas não conseguiu transformá-las em gol. Na volta para o segundo tempo, as duas equipes vieram sem nenhuma alteração. Aos 8 minutos, a torcida tricolor pediu Clodoaldo e o técnico Ferdinando Teixeira atendeu. Ele entrou no lugar de Fabrício. Instantes depois, Marcos Paulo sentiu a perna e foi substituído por Sérgio. As duas alterações deram mais poder ofensivo ao time cearense. O técnico Candinho começou a mexer na equipe aos 16 minutos, colocando Tiago no lugar de Danilo. Aos 18 minutos, o atacante Vinicius marcou o único gol para o Fortaleza. De fora da área, ele chutou de perna direita com estilo, fazendo um bonito gol, sem chances para o goleiro Harley. O treinador do Goiás colocou Vando no lugar de Josué e Marcos Smith, que tinha levado cartão amarelo no primeiro tempo, foi trocado por Marcinho. O técnico do Fortaleza também mexeu: Fabiano substituiu Allyson. Aos 37minutos, Clodoaldo fez uma bela jogada, mas a bola bateu no travessão. Ficha Técnica: Fortaleza 1 x 0 Goiás. Gols: Vinicius aos 18 do segundo tempo. Fortaleza: Jéfferson; Márcio Giovanini, Rogério Sergipano, Erivelton e Chiquinho; Marcos Paulo (Sérgio), Dino, Kel e Allyson (Fabiano); Vinicius e Fabrício (Clodoaldo). Técnico: Ferdinando Teixeira. Goiás: Harley; Cléber, Renato, Sabão e Leandro Smith (Marcinho); Caíco, Marabá, Josué (Vando) e Danilo (Tiago); Dimba e Araújo. Técnico: Candinho. Juiz: Antonio Hora Filho. Cartões Amarelos - Kel, Harley e Leandro Smith. Renda: R$ 169.243,50 Publico: 16.658 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Classificação