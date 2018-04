Fortaleza vence Ipatinga e deixa lanterna da Série B

Ao todo, 13.751 torcedores aproveitaram a promoção da diretoria do Fortaleza, pagaram apenas R$ 7,00 pelo ingresso e viram o gol contra do zagueiro Léo Oliveira. O resultado manteve o Fortaleza na zona de rebaixamento, mas pelo menos o time deixou a lanterna para assumir a 18.ª colocação, com 29 pontos. Enquanto isso, o Ipatinga ficou em 11.º, com 36 pontos.

O primeiro tempo foi fraco e os dois times não criaram sequer uma chance real de gol. Aos 28 minutos, o goleiro do Ipatinga, Fred, se chocou com Alessandro Lopes e cortou a testa. O jogo ficou paralisado por quatro minutos, até o goleiro estancar o sangue. Mas no início da segunda etapa, ele precisou ser substituído por João Marcos.

No segundo tempo, a torcida passou a jogar junto com o Fortaleza e o time da casa abriu o placar. Aos 19 minutos, Rogerinho fez boa jogada pela direita e bateu cruzado. O zagueiro do Ipatinga, Léo Oliveira, tentou cortar e marcou o gol contra.

O jogo seguiu truncado e sem grandes oportunidades. O Fortaleza segurou o resultado e festejou o fato de sair da última colocação.

Pela 28.ª rodada, o Fortaleza faz o clássico contra o Ceará, no próximo sábado, às 21 horas, no Castelão. Já o Ipatinga enfrenta o ABC, em casa, na sexta-feira, às 21 horas.

Ficha Técnica:

Fortaleza 1 x 0 Ipatinga

Fortaleza - Douglas; Dedé, Amarildo, Edson e Eusébio (Marcelo Nicácio); Leandro, Coutinho, Élton e Cristian (Everaldo); Rogerinho (Vanderlei) e Luiz Carlos. Técnico: Roberto Fernandes.

Ipatinga - Fred (João Marcos); Alex Silva, Alessandro Lopes, Léo Oliveira e Marinho Donizete; Fernando Miguel, Lucas, Leandro Brasília (Max Carrasco) e Francismar; Marcelo Moscatelli (Amilton) e Marcelo Ramos. Técnico: Emerson Ávila.

Gols - Léo Oliveira (contra), aos 19 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Cristian (Fortaleza); Fernando Miguel, Fred, Marinho Donizete, Alessandro Lopes e Lucas (Ipatinga).

Árbitro - Rogério Lima da Rocha (SE).

Renda - R$ 73.596,50.

Público - 13.751 pagantes (14.914 no total).

Local - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).