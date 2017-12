Fortaleza vence Náutico por 5 a 4 Fortaleza e Náutico fizeram neste sábado o jogo mais emocionante do ano pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Após muitas viradas no placar, o time cearense venceu por 5 a 4. O jogo foi realizado no Estádio Presidente Vargas e teve o recorde de gols neste campeonato, ultrapassando os oito da vitória do Marília por 7 a 1 sobre o Sport. O Santa Cruz lidera a competição, com nove pontos em três jogos. No primeiro tempo, apenas um gol foi assinalado. Aos 28 minutos, Rinaldo recebeu lançamento do meio-de-campo, tirou o goleiro da jogada e tocou para o gol vazio. No início do segundo tempo, o Náutico foi arrasador. Alan empatou aos 30 segundos. Aos 17 minutos, o clube já vencia por 3 a 1, com gols de Gil Baiano e Kuki. O Fortaleza cresceu no jogo e com o apoio da torcida conseguiu empatar. Mazinho Lima descontou e Lúcio empatou aos 27 minutos. A torcida nem bem comemorou e Gil Baiano fez o quarto do Náutico, colocando o clube pernambucano, de novo, na frente. Novamente perdendo a partida, o Fortaleza não se entregou e chegou a virada histórica nos minutos finais. Aos 41 minutos, Émerson marcou de pênalti e aos 46 Agnaldo anotou o gol da vitória. Com o resultado, o Fortaleza chegou aos sete pontos, na terceira colocação do campeonato. O Náutico aparece na oitava colocação, com quatro pontos. O líder do campeonato é o Santa Cruz, que chegou à sua terceira vitória e segue com 100% de aproveitamento. Em Natal, derrotou o América-RN por 1 a 0, com gol de Aílton (quatro gol dele) ainda no primeiro tempo. O clube pernambucano soma nove pontos, enquanto o América soma três. Nas demais partidas deste sábado, destaque também para o Brasiliense-DF. Fora de casa, o time candango venceu o Londrina por 3 a 0, com todos os gols marcados por Val Baiano, ainda no primeiro tempo. O Londrina, comandado por Raul Plasmann, tem apenas um ponto. Para as equipes goianas, o campeonato tem sido completamente diferente. O Anapolina-GO perdeu novamente, desta vez para o Joinville-SC, por 1 a 0, e é o lanterna da competição, sem pontos. O único gol do jogo foi marcado por Reinaldo, aos 18 minutos do segundo tempo. Esta foi a primeira vitória do clube catarinense. Se a Anapolina está em situação delicada, o Vila Nova-GO é o vice-líder, com sete pontos, após a vitória por 2 a 0 sobre o CRB-AL. Cláudio Luis e Luciano marcaram os gols da vitória, no primeiro tempo. O CRB tem apenas um ponto.