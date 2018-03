Fortaleza vence o Brasiliense por 2 a 0 Com gols do zagueiro Alan e do atacante Marcos Denner, marcados no segundo tempo, o Fortaleza derrotou o Brasiliense por 2 a 0 para a felicidade dos mais de 26 mil torcedores que foram ao estádio Castelão, neste sábado. Na primeira etapa, os cearenses criaram mais oportunidades e tiveram mais posse de bola, mas faltou alguém para finalizar as jogadas. Já os candangos tiveram apenas duas oportunidades de marcar. "Nosso time não jogou. Não conseguimos posicionar nossa equipe dentro do campo do Fortaleza. Vou tirar o Oséas e colocar o Igor para dar mais velocidade", disse o técnico do Brasiliense, Valdir Espinosa, momentos antes de reiniciar a partida. No segundo tempo, o Fortaleza voltou com o mesmo ímpeto. E aos 21 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Alan marcar o primeiro gol do Fortaleza. Aos 40, Marcos Denner fechou o placar em 2 a 0.