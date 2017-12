Fortaleza vence o Flamengo: 2 a 1 O Fortaleza venceu o Flamengo por 2 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Castelão lotado com mais de 45 mil torcedores. O zagueiro Ronaldo Angelim, no primeiro tempo, e o meio-campista Erandir, no segundo, marcaram para a equipe cearense. Jean foi o autor do único gol do clube carioca. Com o resultado, o Fortaleza se aproxima da zona Sul Americana, com 27 pontos ganhos em 18 jogos, e o Flamengo se complica, permanecendo com 19 pontos também em 18 partidas. O primeiro gol da partida veio de um escanteio em favor do Fortaleza cobrado por Marquinhos. Alan tocou de cabeça e a bola sobrou para o zagueiro Ronaldo Angelim, que desviou para o gol na saída do goleiro Diego. Em vantagem no placar, o Fortaleza se fechou na defesa e o Flamengo não conseguiu se aproximar da área. O jogo seguiu lento, sem grandes chances de gol e com muitos passes errados pelo meio. No final do primeiro tempo, os cariocas pressionaram em busca do empate, que não veio. "A nossa equipe está visivelmente cansada", disse o zagueiro do Fortaleza, Ronaldo Angelim, na saída para o intervalo. Os cearenses tomaram fôlego e logo aos três minutos do segundo tempo, Erandir ampliou o placar. A jogada começou com Lúcio passando por dois pelo meio, depois ele invadiu a área e passou para Erandir, que na marca do pênalti, tocou no canto direito de Diego. Aos 12 minutos, Jean diminuiu a vantagem do Fortaleza. A partir daí, os cariocas cresceram na partida, mas não conseguiram alterar o resultado que ficou em 2 a 1. Na próxima quinta-feira, o Fortaleza vai enfrentar o Fluminense, em Volta Redonda. O Flamengo pega o Paraná, no Rio de Janeiro.