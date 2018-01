Fortaleza vence Paysandu em Belém O Paysandu voltou a repetir os mesmos erros de sua defesa e meio-campo de partidas anteriores e fez por merecer a derrota para o Fortaleza, dentro de casa, por 2 a 1. Fumagali, de falta, e Paulo Isidoro, aos 44 do segundo tempo, marcaram para o time cearense. Marquinhos fez o gol do Paysandu. Os torcedores do Paysandu vaiaram seu time com razão no final da partida. Apático, sem garra e dominado pelo adversário, os paraenses demonstraram que precisam melhorar, e muito, para não serem rebaixados. O treinador Paulo Campos, que teima em escalar jogadores fora de suas posições, parece ter assinado de vez sua saída da Curuzu. Torcedores exaltados, após a partida, tiveram de ser contidos pela Polícia Militar. Eles gritavam palavras de ordem contra o treinador, exigindo sua saída. O presidente do clube, Artur Tourinho, teve de sair protegido do estádio pela polícia. Foi acusado de só contratar "pernas de pau".