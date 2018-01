Fortaleza vira e ganha do Corinthians O Fortaleza conseguiu neste domingo um ótimo resultado: venceu, de virada, o Corinthians por 2 a 1, no Estádio Castelão, em Fortaleza (CE), e consegue melhorar sua situação na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, ao chegar a 12 pontos, mas continua ameaçado de rebaixamento. Já o Corinthians acumula a segunda derrota seguida e estaciona nos 16 pontos. Os gols do jogo foram de Abuda e dois de Mazinho Lima. Foi a estréia do técnico Hélio dos Anjos.