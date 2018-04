Fortaleza: Zetti estréia pela vaga Já classificado para o quadrangular semifinal da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo contra a Portuguesa, neste sábado (25), no Canindé, marca a estréia do ex-goleiro Zetti no comando técnico do Fortaleza. Se ganhar, o Tricolor cearense estará ajudando o seu maior rival: o Ceará. A vitória do Fortaleza seria uma chance para o arquiinimigo passar para próxima fase. Ex-Paulista e Guarani de Campinas, o técnico Zetti chegou para substituir Mauro Fernandes, demitido após a derrota de 1 a 0 para o Marília (SP), na semana passada. Zetti escalou o time no sistema 4-4-2, deixando no ataque Aguinaldo e Guaru. O volante avançado Zada ganha mais uma oportunidade na equipe.