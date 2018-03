Forte chuva adia Rio Claro e Portuguesa para quinta-feira à tarde

Uma forte chuva que alagou o gramado do estádio Schmidtão, na noite desta quarta-feira, acabou determinando o adiamento do jogo entre Rio Claro e Portuguesa para esta quinta, a partir das 15 horas, no mesmo local. Em comum acordo com os clubes, o árbitro Thiago Luis Scarascati optou por adiar o duelo, que agora vai fechar a 11.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

+ Linense vence, deixa Santo André na lanterna e mantém sonho de seguir na elite

A cidade de Rio Claro sofreu com uma forte chuva que começou por volta das 18 horas, deixando vários pontos de alagamento e afetando as condições do gramado do estádio. A bola rolou por quatro minutos, antes que o árbitro parasse o jogo. Além da forte chuva, a drenagem do campo não ajudou, deixando o campo sem condição de receber uma partida de futebol.

A Portuguesa trata este confronto como uma decisão, porque aparece na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos, na frente apenas do Água Santa, com sete. Já o Rio Claro, com 13 pontos, tenta seguir brigando por um lugar no G4, a zona de classificação à próxima fase.

A chuva caiu em todo o Estado, ameaçando o adiamento de outros jogos da Série A2 como entre Taubaté e Juventus, no Vale do Paraíba, e Portuguesa Santista x Velo Clube. Em Santos, o problema é que as chuvas atrapalharam a chegada do trio de arbitragem ao estádio Úlrico Mursa.