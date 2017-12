Fortes chuvas no interior paulista cancelam jogo-treino do Guarani em Rio Claro As fortes chuvas que caíram nos últimos dias em todo o Estado de São Paulo fizeram Guarani e Rio Claro cancelarem o jogo-treino que estava marcado para esta quarta-feira, no estádio Augusto Schimidt, em Rio Claro (SP). A atitude foi tomada para preservar os jogadores e evitar qualquer tipo de lesão.