Fórum vai discutir saídas para o futebol Novas fontes de receitas para os clubes, legislação esportiva, os novos direitos dos torcedores e a relação entre jogadores e dirigentes são alguns dos temas que o Fórum do Futebol discutirá, quinta e sexta-feira, no Hotel Jaraguá, em São Paulo. Presidentes de clubes e federações buscarão, ao lado de especialistas em legislação e marketing esportivo, uma saída para as dificuldades financeiras do futebol. A organização é da Fundação Getúlio Vargas com apoio da Federação Paulista de Futebol e Clube dos 13. Na abertura será apresentado um diagnóstico da situação do futebol brasileiro, a partir de um estudo da GVConsult. Entre as palestras previstas estão a do diretor da Globo Esporte, Marcelo Campos Pinto, que falará sobre "Fontes de Receita do Futebol: Televisão, Bilheteria e Marchansing/Patrocínio" e debaterá o tema com a diretora de marketing do Corinthians, Carla Dualib e ainda com o dono da Traffic, J. Hawilla. Já o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, discutirá a "Política Salarial dos Clubes" com o ex-jogador Sócrates, entre outros. A legislação desportiva será o tema do advogado Heraldo Luís Panhoca, especializado em justiça desportiva, que terá como debatedores Carlos Miguel Aidar e João Zanforlin. O mediador será o procurador Fernando Capez. O papel do STJD será discutido por Almir Pazzianotto Pinto tendo como debatedores Luiz Zveiter e Valed Perry.