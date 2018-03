Fossati assume a seleção do Uruguai Jorge Fossati foi apresentado nesta terça-feira como o novo técnico da seleção do Uruguai. O treinador - que estava trabalhando na Liga Universitária de Quito - vai substituir Juan Ramón Carrasco, demitido depois da derrota do Uruguai por 3 a 0 para a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em pleno estádio Olímpico, em Montevidéu. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o treinador disse estar convencido que existe ?material humano? para conseguir a classificação para a Copa do Mundo, mas advertiu não ter ?uma varinha de condão? para fazer jogar os que não têm qualidade para fazê-lo. Ex-jogador, Fossati foi goleiro de vários clubes uruguaios, entre eles, o Peñarol. Fora do país, defendeu o Independiente e Rosário Central da Argentina; o Millonários da Colômbia e o Olímpia, do Paraguai. Como treinador, dirigiu River Plate, Peñarol e Danubio. Com estes dois últimos terminou como campeão nacional.