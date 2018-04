Fossati faz mistério no Inter antes de sua estreia

A atividade, realizada pela manhã, foi comandada pelo treinador com portões fechados para a imprensa e para torcedores. Após o treino, o clube anunciou que o técnico "trabalhou jogadas de bola parada e outras situações específicas de jogo" visando o confronto com o Juventude, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, pela quarta rodada da competição estadual. O jogo marcará a estreia de Fossati em uma partida oficial do Inter.

No último sábado, o time principal do Internacional realizou um jogo-treino contra o Cruzeiro-POA, no Beira-Rio, onde Fossati voltou a fazer experiências visando a temporada de 2010. Na ocasião, a equipe considerada titular venceu por 3 a 0, com três gols de Alecsandro.

No domingo, a equipe B do clube empatou por 1 a 1 com o Inter de Santa Maria, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, depois de ter vencido as duas primeiras partidas que disputou, contra Ypiranga (4 a 2) e Porto Alegre (1 a 0). Enquanto isso, Fossati realizou um período de treinos para ajustar a equipe principal, que também aproveitou para entrar na forma física ideal depois das férias.