Fossati pede desculpas a homossexuais O treinador da Seleção Uruguaia, Jorge Fossati, pediu desculpas publicamente nesta sexta-feira depois da polêmica por ter dito que não aceitaria homossexuais em sua equipe. ?Eu nunca tive a intenção de agredir ninguém, mas se alguém se sentiu ofendido eu peço desculpas. Apenas dei minha opinião sobre uma pergunta que me foi feita?, disse o treinador. O pedido de desculpas de Fossati foi feito ao juiz Julio Olivera Negrín, no tribunal onde o alcance de suas declarações estava sendo avaliado. O treinador poderia ser processado por discriminação e pegar de seis meses a dois anos de prisão. Segundo Carlos Curbelo Tammaro, advogado do técnico, o caso deve ser aquivado. A declaração de Fossati, 53 anos e católico praticante, que causou polêmica foi dada ao jornal ?El País?, na segunda-feira. ?Existem determinadas regras que devem ser seguidas. Para mim, um jogador gay seria um transgressor entre homens. Ele tem costumes muito diferentes dos 25 restantes (de um elenco)?, disse o treinador.