Fossati pronto para a estréia no Uruguai O técnico Jorge Fossati estreará nesta terça-feira no comando da seleção uruguaia. O adversário será o Peru, no estádio Centenário, em Montevidéu, e seu desafio será recuperar a imagem da equipe ? que ficou muito arranhada depois da derrota em casa para a Venezuela por 3 a 0 que provocou a demissão do técnico Juan Ramón Carrasco. Fossati dirigia a LDU, o time equatoriano que enfrentou o São Paulo na primeira fase da Libertadores (ganhou por 3 a 0 e perdeu por 1 a 0) e foi eliminado nos pênaltis pelo Santos nas oitavas-de-final. Sua única dúvida para o jogo é o meia Recoba, com dores musculares. Se ele não jogar, será substituído por Pacheco. No Peru, que chegou sábado a Montevidéu, o técnico Paulo Autuori se preocupa com o clima e com os bons cobradores de falta do Uruguai. A previsão é de que chova na hora do jogo.