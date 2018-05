Fossati revela desejo de treinar seleção equatoriana

"Do meu lado está tudo aberto para que algum dia possa ter o orgulho e a honra de dirigir a seleção do Equador", disse Fossati, que foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira como novo técnico do Internacional.

Em entrevista à rádio Sonorama, ele assinalou que o importante para a seleção equatoriana é a definição ser rápida. "A partir de 2011 é que as coisas importantes serão jogadas".

Além de Fossati, foram mencionados os nomes do argentino Edgardo Bauza e do uruguaio Sergio Markarian parta assumir o comando do Equador, que participou das Copas de 2002 e 2006, mas não conseguiu a classificação para o Mundial da África do Sul.

Em 2009, o uruguaio Fossati foi campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa Sul-Americana pela LDU, do Equador, superando, respectivamente, Internacional e Fluminense.