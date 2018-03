Foto de Maradona vale até U$ 30 mil Uma foto de Maradona internado na sala de terapia intensiva do Hospital Suizo-Argentino, respirando por aparelhos, poderá valer até 30 mil dólares no mercado internacional, segundo estimativa feita nesta quarta-feira pelo jornalista Luis Ventura, diretor da revista ?Paparazzi?, de Buenos Aires. Segundo ele, há um interesse muito grande dos meios de comunicação por uma imagem de Maradona no hospital e, por conta disso, o preço vai às alturas. Esse fato, alías, já começa a produzir excessos. Na noite desta terça-feira um empregado do hospital foi preso quando tentava tirar fotografias de Maradona, possivelmente, para oferecer a jornais e revistas. Segundo o jornal esportivo Olé, Horácio Jorge Fernandez se meteu na área onde fica a central de monitores do hospital - que recebe imagens de TV de todos os pacientes - e tentava fotografar as que mostravam Maradona conectado ao respirador artificial. Antes que pudesse fotografar, no entanto, acabou sendo detido.