Fotógrafo da Agência Estado ganha prêmio nos EUA O fotógrafo da Agência Estado Jonne Roriz ganhou o prêmio de melhor foto de janeiro do site norte-americano Sports Shooter, especializado em imagens esportivas. A imagem escolhida é a do zagueiro são-paulino Alex Silva cabeceando uma bola num treino da equipe no CCT da Barra Funda. Ela ganhou na categoria "Esportes - Ação". No final do ano, os vencedores de cada mês concorrerão ao prêmio de melhor foto esportiva do ano.