Fotógrafo usa atores mirins para recriar polêmicas do futebol

Um projeto do fotógrafo George Logan, da Inglaterra, resolveu recriar momentos polêmicos da história do futebol utilizando atores mirins. O questionamento que Logan levanta com o projeto é o dos momentos controversos, dos altos salários e a da 'vida de celebridade que os atletas de futebol possuem e colocar tudo à frente da pergunta: será que é nisso que os jovens aspirantes a atletas profissionais se espelham? Estariam os 'bad boys do futebol' (título do projeto) inspirando novos bad boys?

CONFIRA AS RECRIAÇÕES DO FOTÓGRAFO!