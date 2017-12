Fowler marca 3 e Leeds vence Bolton Com três gols do atacante Robbie Fowler, o Leeds venceu o Bolton Wanderers nesta quarta-feira por 3 a 0 pela Campeonato Inglês e somou 35 pontos. O Arsenal venceu o Chelsea por 2 a 1 e assumiu a liderança temporária com 36. Nos outros jogos da rodada, o West Ham goleou o Derby County por 4 a 0 e Fulham e Charlton Athletic ficaram no empate sem gols. A rodada do competição ainda tem mais jogos nesta quarta-feira. À tarde jogam Aston Villa x Liverpool, Blackburn Rovers x Sunderland, Everton x Manchester United, Ipswich Town x Leicester City e Newcastle United x Middlesbrough.