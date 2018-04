Fox Sports estreia na sexta-feira novo canal para transmissão de futebol

SÃO PAULO - A Fox Sports apresentou nesta terça-feira, em São Paulo, seu novo canal, Fox Sports 2, que irá ao ar pela primeira vez na próxima sexta-feira. A empresa vai contar com jornalistas conhecidos por trabalhos em outros canais, como Flávio Gomes, Fábio Sormani, Mauro Beting, Paulo Bonfá e o ex-jogador Paulo Roberto Falcão.

A empresa está há dois anos no Brasil e tem como principais atrativos a transmissão da Copa Libertadores e dos Campeonatos Italiano e Inglês. No novo canal a Fox deve colocar transmissões exclusivas de partidas para motivar a adesão de assinantes. Até o momento, somente a GVT e a Neo TV já têm prevista a entrada do canal.

O novo canal faz a empresa ampliar a equipe de jornalistas e inaugurar uma central de estúdos em São Paulo. Nos próximos anos a Fox vai começar a transmitir também os Campeonatos Holandês e Alemão, além da Copa do Mundo de 2014.