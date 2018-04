FPF abre guerra contra Lori Sandri A Federação Paulista de Futebol (FPF) abriu guerra contra o técnico Lori Sandri, do Criciúma. O presidente da FPF, Marco Polo Del Nero desmentiu nesta quarta-feira totalmente as declarações de Lori. "Não o conheço, mas ele é uma pessoa inconseqüente e irresponsável", atacou. "Não sei de onde ele tirou essas idéias, mas ele vai ter de se explicar", afirmou Del Nero, que abriu inquérito contra o ex-técnico do Guarani, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Lori afirmou que "a FPF está empenhada em evitar que o Guarani seja rebaixado para a Segunda Divisão". Segundo o treinador, a entidade vem destinando verbas para sanear as finanças do clube de Campinas. Del Nero rebate dizendo que não há nenhuma irregularidade no repasse de verbas da Federação para o Guarani. "Apenas fizemos o adiantamento da cota para o Guarani. Esse é um procedimento normal, que a Federação faz para todos os clubes que têm direito." Lori também acusou os árbitros paulistas, ao afirmar que estão prejudicando deliberadamente equipes que estão nas proximidades da zona de rebaixamento, entre eles o Criciúma, que está em 16º lugar na classificação, com 36 pontos. O Guarani ocupa o 24º e última colocação, com 30 pontos. "São muitas coincidências." Lori, que dirigiu o Guarani, de 28 de julho a 18 de agosto deste ano, disse que a cada partida fora de Campinas, um diretor do Departamento de Árbitros da FPF acompanhava a equipe, hospedando-se nos mesmos hotéis. "Basta conferir a lista de hóspedes dos hotéis por onde o Guarani passou", afirmou o treinador. "Esse diretor da Federação tinha livre acesso ao estádio. Também aos vestiários dos árbitros, que visitava a cada jogo do Guarani", afirmou. "Não sei o que ele conversava com os árbitros", ironizou o treinador. "As afirmações do Lori contra os árbitros também não procedem, porque não é a Federação que os indica para os jogos, e sim a Comissão de Arbitragens, da CBF", disse Marco Polo Del Nero. As "coincidências", segundo Lori, foram acentuadas nos dois últimos jogos do Criciúma no Brasileiro, em Salvador e Caxias do Sul. "Contra o Vitória, o Seneme (Wilson Luís, árbitro da FPF) marcou um pênalti contra a gente, distribuiu muitos cartões amarelos e expulsou um dos nossos zagueiros, numa situação bastante questionável", afirmou. "Contra o Juventude, o Abade (Cléber Welington, árbitro da FPF) deu um pênalti que não é pênalti, nem aqui e nem na China." Nos dois jogos o Criciúma perdeu por 1 a 0. Marco Polo Del Nero ignora se as acusações do técnico do Criciúma foram feitas em razão de alguma mágoa do Guarani. "Ele faz parte do grupo de técnicos de antigamente, que não estão bem preparados, e fazem esse tipo de falácia para jogar a torcida contra o árbitro, em benefício da sua própria equipe." O presidente da Federação Paulista estima que dentro de uma semana, deve obter resposta do inquérito encaminhado ao STJD. "E espero que o Lori seja julgado e condenado, pois tudo o que ele falou é uma mentira."