FPF adia início do Campeonato Paulista em uma semana após tragédia

A Federação Paulista de Futebol (FPF) atendeu ao pedido dos clubes e, ao anunciar a tabela do Paulistão do ano que vem, nesta quinta-feira, marcou a primeira rodada do torneio para o fim de semana do dia 5 de fevereiro, uma semana depois do inicialmente previsto.

O adiamento se fez necessário para adequar o calendário dos clubes depois de a última rodada do Campeonato Brasileiro ser adiada, também em uma semana, como consequência da tragédia que matou 71 pessoas, sendo 19 jogadores da Chapecoense, na última terça-feira.

Assim, o Brasileirão vai até o dia 11 de dezembro, com os jogadores entrando em férias no dia seguinte. Assim, eles voltariam às atividades em 11 de janeiro, realizando pré-temporada por pelo menos três semanas inteiras.

A primeira rodada do Paulistão terá o Santos jogando em casa contra o Linense, o São Paulo encarando o Audax em Osasco, o Palmeiras recebendo o Botafogo e o Corinthians jogando em Sorocaba contra o São Paulo.

Como só a tabela básica foi divulgada, ainda não há a definição de horários, nem se a data exata dos jogos. O primeiro clássico será na terceira rodada, entre São Paulo e Santos, com mando do time da Baixada Santista.

Corinthians x Palmeiras será na quinta rodada, Corinthians x Santos na sétima, Palmeiras x São Paulo na oitava, Santos x Palmeiras na nona e São Paulo x Corinthians na 11.ª.

A partir das quartas de final, todos os jogos serão aos finais de semana. Vale lembrar que no ano que vem o Paulistão passará a ter só 16 times, divididos em quatro grupos de quatro. Cada time faz 12 jogos na primeira fase, com as quartas de final e semifinal passando a serem também em ida de volta.

CONFIRA A PRIMEIRA RODADA:

Santos x Linense

Audax x São Paulo

Ponte Preta x Ferroviária

Mirassol x Red Bull Brasil

Palmeiras x Botafogo

São Bento x Corinthians

Santo André x Ituano

Novorizontino x São Bernardo