FPF adia jogo sem consultar clubes A decisão de transferir o jogo entre Ponte Preta e Palmeiras de hoje para amanhã, às 20h30 horas, no estádio Moisés Lucarelli, foi uma iniciativa da Federação Paulista de Futebol. Os clubes não foram consultados e até se surpreenderam com a medida anunciada no final da tarde. Além disso, o árbitro Paulo César de Oliveira, escalado para o jogo, não chegou a inspecionar o gramado. A mudança está ligada diretamente à briga entre as poderosas emissoras de televisão, Rede Globo e SBT, que brigam pela exclusividade na transmissão do Campeonato Paulista. A Rede Record deveria transmitir ao vivo hoje, com autorização da Globo, que detém os direitos de transmissão da competição. Amanhã, o jogo deverá acontecer em novo horário: às 20h30. Hoje, a administração do estádio Moisés Lucarelli permitiu que todas as emissoras envolvidas na disputa - SBT, Globo e Record - tivessem equipamentos de transmissão no estádio. A Ponte recebeu dois fax no final da tarde. Num deles, a FPF comunicava a transferência do jogo para quinta-feira devido às fortes chuvas que assolam Campinas e toda a região. O segundo fax comunicava que todo filiado à entidade têm a obrigação de cumprir as determinações estabelecidas. Longe de querer confronto, inclusive com as emissoras de televisão, a direção da Ponte Preta se sentiu prejudicada porque acha que tem uma série de jogos difíceis dentro do Paulistão. Na estréia, a Ponte perdeu para o Ituano, por 2 a 1, em Itu, e na terceira rodada, domingo, enfrentará o Rio Branco, em Americana. "Teremos menos tempo de descanso entre um jogo e outro", lamentou o vice-presidente de futebol da Ponte, Marco Antonio Eberlim. A comissão técnica do Palmeiras também lamentou a transferência. A delegação permanece concentrada no Hotel Vila Rica, na entrada da cidade. Os jogadores treinaram à noite no Centro de Treinamento do ex-jogador Careca por uma hora e meia. Tanto o gerente de futebol, Sebastião Lapolla, como o vice-presidente Afonso Delamonica, não se manifestaram oficialmente. Lapolla apenas disse ter recebido um telegrama por parte da direção do clube comunicando a decisão da FPF. Chuva - Campinas e região estão, como grande parte do País, sendo castigados pelas fortes chuvas. Segundo o Cepagri - Centro de Ensino e Pesquisa de Agricultura da Unicamp - as chuvas que caíram na cidade no mês de janeiro superaram bastante a média. Até as 8 horas desta quarta-feira choveu 325,9 mm contra uma média mensal de 260,1 mm. A chuva acumulada nas últimas 24 horas (até 8 horas) é de 34,2 mm. Curiosamente a previsão para amanhã é de que o tempo melhore. Após 18 dias de céu encoberto e chuvas continuadas, provocadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul, a nebulosidade começa a dissipar, com interrupção parcial das chuvas. Mesmo assim, chuvas fracas são esperadas para o final da tarde e à noite.