FPF aguarda amanhã decisão sobre TV A Federação Paulista de Futebol aguarda amanhã uma decisão da Justiça sobre os direitos de transmissão do Campeonato Paulista, que começa neste fim de semana. A FPF e o SBT assinaram contrato de exclusividade por R$ 12 milhões, mas a Rede Globo de Televisão conseguiu liminar na 29.ª Vara Cível de São Paulo sob o argumento de que o direito de preferência não foi cumprido. O vice-presidente Marco Polo del Nero permaneceu em contato com o departamento jurídico da FPF até o começo da noite e depois anunciou: ?O caso ainda está sub-judice.? A rigor, a questão da transmissão do campeonato é o único detalhe que falta para o início do Campeonato Paulista, que terá 21 clubes, no sábado. O SBT continua fazendo as chamadas, anunciando que mostrará ao vivo, no sábado, os jogos entre Santo André e Santos (16h) e Marília e Corinthians (18h). O SBT já tem cinco cotas vendidas para exibir os jogos do Paulistão com exclusividade para todo o Brasil: Fiat, Bradesco, Pfizer, Casas Bahia e Vale Refeição. A venda de uma sexta cota pode anunciada a qualquer momento. Uma fonte do SBT admitiu hoje que a pendência judicial está prejudicando o trabalho da emissora, que ainda não pôde fechar a grade de programação do fim de semana. Hoje, um dirigente da Federação Paulista de Futebol assegurou que não há qualquer impasse entre a comercialização das placas dos estádios e as empresas que compraram cotas de transmissão. ?São dois assuntos distintos. Os patrocinadores das transmissões não têm qualquer relação com as empresas que adquirirem as placas.? O mesmo dirigente afirmou que está seguro de que o SBT é que transmitirá o campeonato, porque o contrato assinado com a Federação está correto. ?Fizemos tudo de acordo com a lei. Cumprimos nosso compromisso anterior com a Globo. Isso está claro.? A questão está sendo conduzida diretamente pelo advogado Marco Polo del Nero, que também responde pelo departamento jurídico, além de ocupar a vice-presidência da FPF. Caso a Justiça dê ganho de causa à Rede Globo de Televisão, o presidente em exercício, Reynaldo Carneiro Bastos, deverá cumprir imediatamente a decisão, fechando contrato com a Rede Globo, segundo orientação deixada pelo presidente licenciado Eduardo José Farah, responsável pelo acordo fechado com o Sistema Brasileiro de Televisão. A Globo, através do diretor de comunicações Luis Erlanger, já deixou claro, na segunda-feira, que não faz questão de ter a exclusividade de transmissão do campeonato, mas quer ter o direito de mostrar os jogos que julgar mais importantes, segundo o departamento de esportes. A idéia de que as duas emissoras possam acabar chegando a um acordo para mostrar os jogos ainda não foi analisada pelo SBT. Nesse caso, as emissoras dividiriam os direitos para a tevê aberta. A SporTV e a ESPN Brasil também assinaram contrato com a FPF para mostrar os jogos pela tevê a cabo. Eduardo Farah, após fechar o contrato com o SBT, pediu licença por tempo indeterminado. A princípio, ele não reassumirá mais a presidência este ano, segundo confidenciou a alguns dirigentes.