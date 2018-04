FPF altera local de três jogos na abertura do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na noite desta quinta-feira a alteração do local de três jogos da primeira rodada do Paulistão, que acontece neste fim de semana. A mudança foi provocada após o Ministério Público revelar que nove estádios que seriam utilizados no campeonato estavam irregulares, sem os laudos técnicos necessários.

Entre os nove estádios interditados pelo Ministério Público, cinco seriam utilizados na primeira rodada do campeonato. Dois deles, porém, foram liberados nesta quinta-feira mesmo, após a apresentação dos laudos técnicos: Santa Cruz, em Ribeirão Preto, que receberá Monte Azul x Corinthians no domingo, e Novelli Júnior, em Itu, que será palco de Ituano x Mirassol no sábado.

Mas outros três jogos da primeira rodada tiveram de mudar de local. Bragantino x Oeste passou do Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para a Arena Barueri, em Barueri - será sábado, às 16 horas. Rio Claro x Botafogo foi do Augusto Schmidt, em Rio Claro, para o Major Levy Sobrinho, em Limeira - também será sábado, às 16 horas. E Sertãozinho x Barueri saiu do Frederico Dalmazo, em Sertãozinho, para o Hermínio Ometto, em Araras - será no domingo, às 11 horas.

Outros quatro estádios do Paulistão estão com problemas, mas não serão utilizados nesta primeira rodada: Décio Vitta, do Rio Branco, Canindé, da Portuguesa, Ildenor Picardi Semeghine, do Oeste, e Atlético Monte Azul, do Monte Azul. Assim, esses clubes têm mais algum tempo para tentar liberá-los da interdição.