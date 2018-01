FPF antecipa jogos da Ponte e da Lusa A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira a alteração das datas dos jogos entre Rio Branco x Ponte Preta (transmissão pela TV Globo), em Americana, e Portuguesa x Botafogo-SP (Rede TV!), no Canindé. As partidas que estavam previstas para domingo, dia 29, às 16h, foram antecipadas para o sábado, dia 28, no mesmo horário. Os demais confrontos de domingo, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, permanecem inalterados.