FPF antecipa rodada do Paulista A2 A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quarta-feira as datas e horários dos jogos válidos pela última rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Ainda restam duas vagas - uma em cada grupo - para a divisão de elite do Estado. Originalmente, todas as partidas estavam marcadas para domingo, mas duas, ambas pelo Grupo 3, foram antecipadas para sábado à tarde. Na Rua Javari, em São Paulo, jogarão Juventus e Bragantino, enquanto Comercial e Araçatuba se enfrentarão no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, com transmissão pela ESPN-Brasil, canal por assinatura. Os dois jogos vão começar às 15 horas. O Juventus já garantiu o acesso e também o direito de decidir, num único jogo, o título da temporada, porque tem a melhor campanha. O Moleque Travesso lidera o Grupo 3, com 11 pontos. A outra vaga está sendo disputada entre Bragantino e Comercial. Na vice-liderança, com sete pontos, o time de Bragança Paulista tem que bater o Juventus, enquanto o Comercial, em terceiro, com seis pontos, precisa de uma vitória em casa sobre o eliminado Araçatuba, que é o lanterna com apenas três pontos e torcer contra o Bragantino. As partidas do Grupo 4 serão realizadas no domingo, às 11 horas. Bandeirante e Mirassol jogarão no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi, com transmissão da ESPN-Brasil, e o São Bento receberá o Noroeste no Estádio Walter Ribeiro (CIC), em Sorocaba, com transmissão da TV Cultura. O Noroeste lidera com 10 pontos e já garantiu o acesso mas ainda luta por um lugar na final. Ocupando a terceira posição, com seis pontos, o São Bento precisa vencer e ainda torcer por uma derrota do vice-líder Mirassol (sete pontos) contra o eliminado Bandeirante, lanterna com três pontos, mas que não é derrotado em casa há mais de um ano. Paulista A3 - Os jogos decisivos da Série A3 foram mantidos para domingo, às 11 horas. O único que garantiu o acesso até agora é o Grêmio Barueri, líder do Grupo 4, com 10 pontos. A segunda vaga é disputada por XV de Jaú, com oito, e Rio Claro, com sete. Estes dois times fazem o confronto direto, em Jaú. O Barueri vai receber o lanterna São José. Pelo Grupo 3, a disputa está mais acirrada. O Palmeiras B é vice-líder, com oito pontos, mas só depende de uma vitória em casa diante do Itararé, lanterna com quatro pontos, para garantir o acesso. Acontece que haverá, em Piracicaba, o confronto entre o líder Monte Azul, com nove, e o XV de Novembro, terceiro, com sete.