FPF anuncia a disputa da A2 e A3 A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu num Conselho Arbitral realizado nesta segunda-feira à tarde, na sua sede, em São Paulo, a realização dos Campeonato Paulistas das Séries A2 e A3. Na reunião estiveram presentes todos os presidentes dos 32 clubes participantes das divisões. As duas competições começam no dia 26 de janeiro e terminam em 30 de março. A intenção da FPF é não misturar datas com o Campeonato Brasileiro, que começa também em março. O prazo limite para a inscrição de jogadores é o dia 28 de fevereiro. Inicialmente, a intenção dos dirigentes presentes no Arbitral era o de organizar uma única competição, juntando as Série A-2 e a A-3. Devido às poucas datas disponíveis, a FPF optou por não acatar a idéia. A reunião foi conduzida pelo vice-presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. As duas séries terão a mesma fórmula de disputa. Cada divisão terá 16 times participantes, divididos em dois grupos regionalizados, de oito. As equipes jogarão somente em turno e returno (14 jogos) e o último de cada grupo será rebaixado, enquanto os dois primeiros se classificam para as semifinais, para depois passarem às finais. Somente o campeão e o vice de cada divisão sobem. Na Série A2 paulista, fazem parte do Grupo 1: Matonense, Sãocarlense, São Bento, Atlético Sorocaba, Nacional, Bragantino, Flamengo e São José. No Grupo 2: Rio Preto, Mirassol, Taquaritinga, Oeste, Bandeirante, Comercial, Olímpia e Francana. O Grupo 1 da terceira divisão é composto por: Palmeiras B, Osasco, Taubaté, Rio Claro, Guaratinguetá, XV de Piracicaba, Independente e XV de Jaú. O Grupo 2 tem: Araçatuba, Paraguaçuense, Noroeste, Barretos, Ferroviária, Sertãozinho, Jaboticabal e Internacional de Bebedouro.