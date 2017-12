FPF anuncia horários e locais dos jogos de domingo da Copinha

O departamento de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta-feira a programação dos 12 jogos que vão completar, domingo, a segunda fase da 47.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras e Vasco, que sofreram para avançar na competição, estarão em campo neste dia de duelos.

Os rivais São Paulo e Palmeiras terão pela frente confrontos com times paulistas. O clube do Morumbi enfrentará o Taboão da Serra na Arena Barueri, às 18h30, enquanto o Palmeiras confrontará o Flamengo de Guarulhos em São José dos Campos, às 16 horas, no estádio Martins Pereira.

Após uma classificação dramática, o Vasco agora terá pela frente o América Mineiro no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, às 15 horas, neste domingo.

Quatro jogos abrirão a segunda fase da Copinha nesta sexta-feira: Primavera-SP x Fluminense, às 15h, em Indaiatuba; Ponte Preta x Ituano, às 19h, em Itu; Internacional x Criciúma, às 21h, em São Carlos; e Juventude x Atlético-PR, também às 21h, em São José do Rio Preto. Já para este sábado estão previstos outros 12 jogos.

Confira os jogos de domingo pela 2ª fase da Copa São Paulo:

10 horas

Vitória x ABC, em Taboão da Serra

Taubaté x Araxá-MG, em Taubaté

Goiânia x Red Bull-SP, em Atibaia

Sampaio Corrêa x Santo André, em Guarulhos

São Bernardo x Rondonópolis-MT, em São Bernardo do Campo

11 horas

Desportiva Paraense x Bahia, em Bragança Paulista

15 horas

Vasco x América-MG, em São Paulo

16 horas

Flamengo x Palmeiras, em São José dos Campos

Juventus x São Raimundo-RR, em São Paulo

17 horas

Figueirense x Audax, em Osasco

18h30

São Paulo x Taboão da Serra, em Barueri

20h30

Flamengo x Brasília, em Mogi das Cruzes