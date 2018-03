FPF coloca 48 mil ingressos à venda A Federação Paulista de Futebol já colocou à venda 48 mil ingressos para o jogo entre Botafogo e Corinthians, próximo domingo, na primeira partida da final do Campeonato Paulista. Os bilhetes podem ser encontrados nesta terça-feira, a partir das 9 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e no Parque São Jorge, em São Paulo.