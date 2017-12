FPF confirma abertura da Copa Interior A Federação Paulista de Futebol confirmou nesta terça-feira a tabela completa da Copa Interior, que vai reunir 16 clubes que estão alijados das competições nacionais. A primeira rodada está confirmada para a próxima semana, nos dias 8 e 9, sempre com jogos às 11 horas. A competição está formatada em dois grupos, Leste e Oeste, e tem caráter regional. A abertura acontece no dia 8 de setembro, sábado, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, no confronto entre Comercial e Marília, com transmissão, ao vivo, pela Rede Record. No domingo, dia 9, serão disputados mais sete jogos, todos a partir das 11 horas. Na primeira fase os clubes se enfrentam dentro do próprio grupo em dois turnos, num total de 14 jogos. Passam à segunda fase apenas os dois primeiros colocados de cada grupo. Em apenas um jogo será conhecido o vencedor de cada grupo - Leste e Oeste - e a decisão acontecerá em dois jogos. O campeão receberá um prêmio de R$ 150 mil e o vice-campeão R$ 50 mil. Todos os clubes vão usar uniformes e logotipos dos patrocinadores. Confira a primeira rodada: 08/09 - Comercial x Marília 09/09 - Francana x Noroeste, Internacional de Limeira x SãoCarlense, Juventus x Nacional, Mirassol x Rio Preto, Olímpia x Bandeirante, São Bento x XV de Jaú e União Barbarense x Portuguesa Santista.