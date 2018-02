FPF confirma acesso do Taubaté A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou no início da noite desta quarta-feira a presença do Taubaté no Campeonato Paulista da Série A2 de 2004. A dúvida surgiu porque o Sertãozinho, eliminado nas semifinais da Terceira Divisão, entrou com um recurso no STJD pedindo a anulação do julgamento que deu ganho de causa ao time do Vale do Paraíba. O Taubaté entrou na Justiça pedindo os pontos do empate por 1 a 1 com o Independente, que teria utilizado o jogador Élder de maneira irregular e ganhou os dois pontos perdidos. Com isso, passou à frente do Sertãozinho em número de pontos (27 a 26) e jogou por dois empates para chegar à final e, consequentemente, conquistar o acesso. Depois de dois jogos, o placar geral terminou empatado por 3 a 3, resultado que garantiu o Taubaté, do técnico Toninho Moura, na segunda divisão de 2004. Com a manutenção da decisão, Taubaté e Araçatuba se enfrentam nesta quinta-feira no Vale do Paraíba. Por ter melhor campanha, o Araçatuba joga por dois empates para ficar com o título. O jogo terá transmissão ao vivo pela Rede Vida de Televisão.