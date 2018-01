FPF confirma as duas partidas da decisão para o Morumbi Em reunião realizada no final da manhã desta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol e as diretorias do Santos e do São Caetano acertaram que os dois jogos decisivos do Campeonato Paulista serão realizados no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A primeira partida, com mando da equipe do ABC, será no próximo domingo, às 16 horas. O confronto final acontecerá no outro domingo (dia 6), também às 16 horas. O presidente da FPF, Marco Polo Del Nero, ressaltou que a decisão foi tomada para beneficiar o torcedor. "Queremos oferecer maior conforto aos torcedores. O Morumbi tem todos os requisitos para isso e para maior segurança também. O público será maior também nos dois jogos", disse. Havia uma expectativa de uma das partidas acontecesse no Pacaembu ou que as finais seriam realizadas nos estádios de cada equipe - Anacleto Campanella e Vila Belmiro. Outro ponto acertado pelos dirigentes é a distribuição da renda das partidas. Caso haja empate, cada equipe receberá 50% do valor líquido. Se alguém vencer, levará 60% - 40% para o perdedor. De acordo com a FPF, o campeão paulista terá direito a um prêmio de 1,5 milhão de reais e o vice receberá 400 mil. São Paulo e Bragantino, eliminados na semifinal, não ganharão nada. Além disso, o dirigente da FPF aproveitou para apresentar a bola que será utilizada na decisão, que tem a cor amarela. Para a disputa do título de Campeão do Interior - entre Noroeste e Guaratinguetá -, o vencedor terá uma premiação de 200 mil reais. O primeiro jogo, no próximo final de semana, acontecerá no Vale do Paraíba. A partida decisiva será em Bauru, provavelmente no dia 6.