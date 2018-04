FPF confirma clássico entre São Paulo e Corinthians no domingo, às 16h

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira as datas das semifinais do Campeonato Paulista. Os clubes que vão disputar a decisão do torneio estadual serão conhecidos no sábado, quando Mogi Mirim e Santos vão se enfrentar, e no domingo, quando o São Paulo duelará com o Corinthians.

Vice-líder da fase de classificação do Campeonato Paulista, o Mogi Mirim vai receber o Santos às 18h30 de sábado no Estádio Romildo Gomes Ferreira. O time do interior avançou às semifinais com a goleada por 6 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, enquanto a equipe da Baixada Santista eliminou o Palmeiras na disputa de pênaltis após empate por 1 a 1.

Já o São Paulo, líder da fase de classificação do torneio, enfrentará o Corinthians às 16 horas de domingo no Estádio do Morumbi. Os times passaram às semifinais no domingo, quando venceram Penapolense e Ponte Preta, respectivamente.

Em caso de empate, os duelos serão definidos na disputa de pênaltis. Os vencedores se classificam para a final do Campeonato Paulista, que será disputada nos dias 12 e 19 de maio.

CAMPEÃO DO INTERIOR

A FPF anunciou a tabela das semifinais do Troféu Campeão do Interior, também disputadas em jogo único. Botafogo e Penapolense se enfrentam no sábado, às 16 horas, em Ribeirão Preto. No domingo, Ponte Preta e Linense, duelarão às 19h30 em Campinas.