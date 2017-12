FPF confirma datas, horários e locais da 2ª fase da Copa São Paulo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou, na manhã desta quinta-feira, as datas, horários e locais dos primeiros confrontos da segunda fase da 47.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians, Santos, Grêmio e Internacional permanecem nas cidades em que atuaram na fase inicial.

Os primeiros jogos acontecem já nesta sexta-feira. O Fluminense, que goleou o Capivariano por 10 a 0, na última quarta-feira, jogará diante do Primavera-SP, às 15 horas, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba.

Quem também voltará a campo já neste sexta é o Internacional, que enfrentará o Criciúma, às 21 horas, no Estádio Luisão, em São Carlos.

Atual campeão, o Corinthians receberá o Paysandu-PA no sábado, às 19h45, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. No mesmo dia, o Santos enfrentará o Ceará, às 17 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Ao todo serão quatro jogos na sexta-feira e outros 12 no sábado. Os outros confrontos da segunda fase serão conhecidos nesta quinta-feira, quando acontece o fechamento da última rodada da primeira fase da competição.

Confira os jogos da segunda fase da Copa São Paulo:

Sexta-feira

15h - Primavera-SP x Fluminense, em Indaiatuba

19h - Ponte Preta x Ituano, em Itu

21h - Internacional x Criciúma, em São Carlos

21h - Juventude x Atlético-PR, em São José do Rio Preto

Sábado

10h - Sport x Tanabi, em Tanabi

10h - Grêmio x Desportivo Brasil-SP, em Itu

15h - Cruzeiro x Noroeste, em Bauru

16h - Joinville x Confiança, em Porto Ferreira

16h - Guarani x Botafogo-PB, em Águas de Lindoia

17h - São Carlos x Rio Claro, em Rio Claro

17h - Santos x Ceará, em Araraquara

17h - Coritiba x Marília (SP), em Marília

17h - Vila Nova-GO x Linense, em Lins

17h - Água Santa-SP x Avaí, em Capivari

19h - Botafogo x Mirassol, em Penápolis

19h45 - Corinthians x Paysandu, em Limeira